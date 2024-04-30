عملة WienerAI تلفت الأنظار بعد جمعها 225,000$ في الأسبوع الأول من اكتتابها، هل يمكن لعملة الذكاء الصنعيّ المستوحاة من النقانق والكلاب أن ترتفع بمقدار 10 أضعاف؟

الرياض - أميرة القحطاني - لفتت عملة الميم الجديدة الأنظارَ بعد جمعها 225,000$ خلال الأسبوع الأول من جمع التمويل مؤكِدّةً على الجاذبيّة الكبيرة لعرضِها الفريد، وتجمع شخصيّة العملة الأساسية WienerAI (ذات الرمز WAI) بين الكلب والذكاء الاصطناعي (AI) والنقانق في نفس الوقت، وتمّ تصميمها لتكون من أقوى الكائنات السيبرانية في الكون، ويجمع المشروع اثنين من أهم صيحات قطاع الكريبتو لتحقيق نموٍّ جيد على المدى الطويل إلى جانب مكافآت الرهن الكبيرة.

اكتتاب عملة WienerAI يجمع 100,000$ في ساعاته الأولى و225,000$ خلال بضعة أيام

بدأت عملة WienerAI بلفت الأنظار في الساعات الأولى من بدء الاكتتاب وتمكّنت من جمع 100,000$ خلال دقائق.

واستمرَّ المشروع بالنموّ بعد هذه الانطلاقة القوية وجمَعَ حتى الآن 492,728.65$؛ كما تمتلك العملة مقوّمات النجاح الكبير في قطاع عملات الميم بفضل قصّتها الفريدة والبيانات المالية المميزة وخارطة طريقها على المدى الطويل.

ما هو مشروع WienerAI؟

يمثل WienerAI أوّل عملة ميم مرتبطةٍ بالنقانق والكلاب والذكاء الصنعيّ وتجمَع هذه العوالمَ سويّةً في إطار سعي المشروع لخلق مفهوم جديد لتقنية الذكاء الصنعيّ وجعلها مُرادفاً للصُحبة. بعبارةٍ أخرى؛ يهدف WienerAI لجعل الذكاء الاصطناعيّ بمثابة صديقٍ لا مجرَّدَ أداةٍ وحسب، ويُمكن تطوير هذا الكلب إلى ما لا نهاية بفضل ذاكرته القابلة للتوسّع ومعرفته المتزايدة.

ولد WienerAI من حادثةٍ مرتبطةٍ بالأكل حيث قام العالم المجنون “المهندس” بإنشائه عام 2132 عن طريق الصدفة، فقد كان المهندس يعمل على أداة ذكاء صنعيّ عبقريةٍ على هيئة كلبٍ سيبرانيّ، ولكنه أسقط بعض النقانق في العينة أثناء تضفير الحمض النووي الصناعيّ، ما نتج عنه WienerAI.

وتسعى العملة للسيطرة على القطاع من خلال تقديم مكافآت رهنٍ مشجّعةٍ، وقد تمّ بالفعل رهن 69% من عملات WAI المُباعة في الاكتتاب مقابل نسبة ربحٍ سنويةٍ قدرها 1,603%، وسينخفض هذا الرقم بالتأكيد مع زيادة المشاركين في مجمّع الرهن، إلا أنه سيبقى أعلى من معظم مكافآت الرهن المقدّمة من بروتوكولات إثبات الرهن (PoS) خلال الاكتتاب؛ كذلك تمّ تدقيق العقد الذكيّ لعملة WienerAI من قبل Coinsult لمنح الثقة والأمن لجميع المشاركين في اكتتابها الفريد.

هل يمكنها التفوّق على كبريات عملات الميم؟

يعتقد المستثمرون أن عملة WAI يمكنها التفوّق على عملات الميم الرائدة في القطاع بفضل دخولها القويّ إلى السوق، وتتفرّد WienerAI بالقصّة الممتعة ومكافآت الرهن العالية لجذب الداعمين على المدى الطويل والتفوّق على بقية المنافسين في هذا القطاع المليء بالعملات المستوحاة من الكلاب والتي تُعَد نُسَخاً من بعضها البعض؛ ويسعى المشروع لبناء جيش النقانق (الداعمين) لنشر اسم العملة في أوساط الكريبتو على منصة X (تويتر سابقاً)، كما يهدف للاستعانة بخبراء القطاع للترويج للاكتتاب وضمان وصول عملة الذكاء الصنعيّ والنقانق هذه إلى الأشخاص المناسبين.

فرصة الاكتتاب: استعدّوا للمشاركة بأقلّ الأسعار

يتيح اكتتاب عملة WienerAI فرصةً مثاليةً للمشاركة في المشروع بأقلِّ سعرٍ ممكن، وقد قام فريق المشروع بصياغة البيانات المالية بحذرٍ لضمان العمر المديد في قطاع عملات الميم المزدحم، وتملك العملة معروضاً قدره 69 مليار عملة تمّ توزيعها على الشكل الآتي:

30% للبيع خلال الاكتتاب وإتاحة فرصة الاستثمار المبكّر أمام أفراد المجتمع.

20% لمكافآت الرهن وضمان استمرارها على المدى الطويل.

20% لمكافآت المجتمع وتوزيعها على جيش النقانق الوفيّ.

10% للإدراج في منصات التداول المركزية واللامركزية لضمان بيئة تداولٍ سلسة.

20% للتسويق وضمان بقاء WAI ضمن نطاق المنافسة.

يتم حالياً بيع عملات WAI بسعر 0.000701$، ويجب الإشارة إلى اتباعها آلية زيادة السعر مع مرور مراحل الاكتتاب، وبذلك سيكون المستثمرون الأوائل أكبرَ الرابحين بفضل شرائهم العملة بأقلِّ سعرٍ ممكن. ويمكن للمهتمين شراء العملة عن طريق الموقع الرسميّ للمشروع مقابل عملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيثر (Tether-USDT) أو بينانس (Binance-BNB).

ويطرح WienerAI مشروعاً مميزاً في قطاع عملات الميم ويضع أساسات النجاح على المدى الطويل من خلال جيش النقانق ومكافآت الرهن.

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