الامارات | شرطة عجمان تعيد طفلة تائهة من أصحاب الهمم إلى ذويها في أقل من ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت القيادة العامة لشرطة عجمان على طفلة من الجنسية العربية بعمر 9 سنوات من أصحاب الهمم، ضلت طريقها في منطقة الراشدية بإمارة عجمان وأعادتها الشرطة إلى ذويها سالمة.

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل العقيد غيث خليفة الكعبي، إن دورية أمان عثرت على الطفلة تائهة أثناء تغطيتها الأمنية في منطقة الراشدية بعجمان في الفترة المسائية، وتم تهدئتها واصطحابها إلى مركز شرطة المدينة الشامل، حيث حضرت أخصائية اجتماعية من مركز الدعم الاجتماعي بعجمان للعناية بالطفلة والتواصل معها ورعايتها، وخلال ثلاثين دقيقة وبالتواصل مع غرفة العمليات تمكنت الشرطة من العثور على ذويها وإبلاغهم بتواجد الطفلة في مركز شرطة المدينة الشامل وتم استدعائهم لتسليمهم الطفلة وهي بتمام الصحة والعافية في أقل من ساعة بعد فقدانها.

ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل الأهالي إلى أهمية وحماية ومراقبة الاطفال وخاصة أصحاب الهمم منهم، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث .