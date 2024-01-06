مكتوم بن محمد: أشكر رئيس الدولة ونائبه على الثقة الغالية التي أولوني إياها في المهام الجديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - تقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولوه إياها في المهام الجديدة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أشكر أصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الثقة الغالية التي أولوني إياها في المهام الجديدة، ونعد بمضاعفة الجهود لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في تطوير القطاع المالي والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق المراكز الأولى للإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة، طموحنا هو الريادة والمسيرة مستمرة»