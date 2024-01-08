الامارات | تقسيط مخالفات "مواقف" و"درب" في أبوظبي عبر خدمة "الدفع المُيسّر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين تقسيط المخالفات التي يرتكبها الأفراد والمتعاملين لأي من الخدمات التابعة للمركز، ومنها خدمات "مواقف" وبوابات التعرفة المرورية "درب"، ممّا يساهم في التسهيل عليهم وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح المركز أن الخدمة الجديدة التي تحمل اسم "الدفع الميسر" تشمل البنوك التي تم الاتفاق معها كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه البنوك الاستفادة من هذه الخدمة، منوهة إلى أنه جاري العمل على الاتفاق مع بنوك أخرى خلال النصف الأول من عام 2024.

وبحسب المركز تتيح هذه الخدمة للمتعاملين دفع مخالفات مركز النقل المتكامل وتقسيطها على ألّا تقل قيمتها الإجمالية عن 3 آلاف درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراكز خدمات حكومة أبوظبي "تم" أو في مراكز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي والمقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من خلال دفع المخالفات المستحقة ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد أو مرابحة.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة عبر دفع المخالفات بالبطاقة الائتمانية في المراكز المذكورة، ومن ثم يقوم المتعامل بالتواصل مع البنك الذي يحمل البطاقة الائتمانية الصادرة منه، ويتقدم بطلب تقسيط المبلغ للمدة التي تناسبه.

وأوضح المركز أن الخدمة تؤكد حرصه على تبسيط عملية الدفع وتوفير خطط سداد ميسرة، بما يضمن رفع مستوى رضا المتعاملين وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والاستثمار.