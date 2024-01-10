الامارات | محمد بن راشد يوجه بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يناير 2024

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص صندوق بقيمة 150 مليون درهم لدعم صناع المحتوى وتأسيس مقر دائم للمؤثرين يعمل على دعم مهاراتهم وقدراتهم على مدار العام، مؤكداً سموه على أهمية دور صناعة المحتوى في نقل قصة الإمارات للعالم.