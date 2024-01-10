حملة "أجمل شتاء في العالم" شريكا استراتيجيا لـ "قمة المليار متابع"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قمة المليار متابع، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي يومي 10 و11 يناير الجاري، عن شراكة استراتيجية مع حملة "أجمل شتاء في العالم" في نسختها الرابعة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تحت شعار "قصص لا تنسى" بهدف تنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، وتسليط الضوء على المقومات السياحية التي توفر تجارب فريدة ترسخ في ذاكرة الزائرين المحليين والسائحين من خارج الدولة لفترة طويلة.

وانضمت حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لقمة المليار متابع، تأكيداً على أهميتها كأول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والملتقى العالمي الأكبر من نوعه الذي يسعى لإلهام وتطوير مهارات ومعارف صناع المحتوى والمؤثرين، وتعزيز تأثير الإعلام الجديد في تحفيز طاقة المجتمعات إيجابياً ومضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي.

وتسهم قمة المليار متابع في تحقيق أهداف النسخة الجديدة لحملة "أجمل شتاء في العالم" المتمثلة في تعريف العالم بالكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية التي تمتلكها الدولة وتعزيز موقعها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.

استقطاب المواهب

وبهذه المناسبة، أكد حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، أن الشراكة الاستراتيجية بين قمة المليار متابع وحملة "أجمل شتاء في العالم"، تساهم في تحقيق الرؤى المشتركة للجانبين في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية، والتعريف بالمنجزات الوطنية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتيح للجهتين فرصة واسعة للوصول إلى مستهدفاتهما، والبناء على هذه الشراكة مستقبلاً لتعزيز التعاون طويل الأمد بينهما.وذكر حسين العتولي أن قمة المليار متابع تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للصناعات الإبداعية، وجعلها وجهة بارزة لاستقطاب أصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في مجال صناعة المحتوى.

إبراز التنوع السياحي

من جانبها، قالت فاطمة عبد الرحمن، مديرة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد: "إن النسخة الجديدة لحملة "أجمل شتاء في العالم"، تهدف إلى إبراز التنوع السياحي بدولة الإمارات لمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية لا سيما السياحة البيئة والسياحة الشاطئية والسياحة الجبلية وسياحة المغامرات، كما تسهم الحملة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وتعزيز مكانة الإمارات لتصبح الوجهة الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية.

مشيرة إلى أن شعار الحملة "قصص لا تنسى" يمثل أهمية خاصة كونه يحمل العديد من الدلالات والذكريات حول الكنوز والأماكن الأثرية والتاريخية التي تمتلكها دولة الإمارات، وكذلك التجارب والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها.

وأضافت: "إن الشراكة الاستراتيجية مع "قمة المليار متابع" تأتي في إطار حرص حملة "أجمل شتاء في العالم" على تعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكة مع الفعاليات الكبرى في الدولة، وتسهم في التعريف بالمعالم والمقومات السياحية والوجهات المتنوّعة التي تتميز بها الإمارات، بما يعزز الصورة المشرقة لدولتنا، باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً.

مشيرة إلى أن الحملة ستتضمن العديد من المواد الإعلامية والتسويقية المصورة بالتعاون مع أبرز صناع المحتوى والمؤثرين، وذلك لتقديم مساحات واقتراحات وخيارات ترفيهية جديدة لمحبي السياحة الداخلية في الدولة.

وتعد قمة المليار متابع المنصة الأكبر عالمياً التي تجمع صناع المحتوى والخبراء وأصحاب التجارب من مختلف المجالات في مكان واحد، وتقام النسخة الثانية في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبي بحضور 7000 مشارك، ومشاركة 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثاً من أشهر صناع المحتوى الرقمي العالمي يقدمون أكثر من 100 فعالية متنوعة، منها 15 خطاباً ملهماً و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حواراً تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية بمختلف أنحاء القمة.