الإمارات وكازاخستان توقعان مذكرة تعاون استثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبرمت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، وصندوق الثروة السيادية "سامروك كازينا"، بهدف إنشاء إطار للتعاون الاستثماري في مشاريع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان.

وقع مذكرة التفاهم كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكارات وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان، ومعالي نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك كازينا".

تعد مراكز البيانات من أبرز مقومات نجاح المؤسسات والشركات، حيث تستخدم لتخزين البيانات المهمة، وتشغيل التطبيقات.

تشهد جمهورية كازاخستان، التي تعتبر من أكبر اقتصادات منطقة آسيا الوسطى، نمواً كبيراً في قطاع مراكز البيانات الخاصة بها، ويعود ذلك إلى ارتفاع الطلب بشكل متزايد على حلول وتقنيات موارد الحوسبة، والسياسات الحكومية التقدمية والمتغيرة، وتطورات الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية كازاخستان نمواً إجمالياً سنوياً يقدر بـ 6.83% بين العامين 2024 و2028، ما يدعم نمو حجم السوق ليبلغ 416.7 مليون دولار أميركي.

تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفعّال، وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وتقترح توفير حوافز تنافسية لدعم المبادرات ذات الصلة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة.

وقال معالي محمد حسن السويدي: "تجسد مذكرة التفاهم التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، والعمل معاً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في قطاع التنمية الاقتصادية. وستسهم الاستثمارات المخطط لها في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي في جمهورية كازاخستان في تعزيز ركائز بنيتها التحتية الرقمية المتنامية، بما يتيح للشركات المزيد من الفرص لتبني واكتساب مزايا الرقمنة".

بدوره، قال نورلان تشاكوبوف، الرئيس التنفيذي لـ "سامروك كازينا": "إن إنشاء مراكز البيانات ونموها أمر مهم لتحقيق التقدم التكنولوجي في جمهورية كازاخستان، حيث إنها بمثابة المحرك الحيوي للابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يضع هذا البلد في طليعة المشهد الرقمي العالمي، كما أن التطوير الاستراتيجي لمراكز البيانات يعزز القدرات المحلية، ويوفر بيئة مهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك يدعم جهودنا لجعل جمهورية كازاخستان وجهة للشركات العالمية التي تبحث عن بنية تحتية تكنولوجية قوية".

جدير بالذكر أن صادرات جمهورية كازاخستان إلى دولة الإمارات بلغت 560.34 مليون دولار أميركي خلال العام 2022، كما بلغت صادرات دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان نحو 1.69 مليار دولار أميركي.