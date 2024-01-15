الامارات | "كهرباء دبي" تمدد 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم أنها مددت أكثر من 364 كيلومتراً من القنوات الخارجية للألياف البصرية خلال عام 2023 في مناطق مختلفة من دبي، ليصل بذلك إجمالي طول هذا النوع من القنوات التي مددتها الهيئة إلى 3998 كيلومتراً، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بالعام 2022.

وأفادت الهيئة انها تستثمر في أحدث البنى التحتية وأكثرها تطوراً بقيمة إجمالية، حيث تتجاوز قيمة الأصول الثابتة التي استثمرت فيها الهيئة 214 ملیار درھم، حتى تاریخ 30 یونیو 2023.

وتساهم القنوات الخارجية في حماية وتوجيه كابلات الألياف البصرية المستخدمة في الاتصالات ونقل البيانات والعمليات عن بعد، ما يعزز بنية الهيئة التحتية الخاصة بشبكة الألياف البصرية وشبكتها الذكية، لضمان مواصلة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي " نلتزم بتوفير أفضل بنية تحتية وتعزيز أدائنا، وتقديم خدماتنا الأساسية على مستوى عالمي رائد ومتميز. ونواصل توسيع شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة والتي تتسم بالأمان والموثوقية والسرعة الفائقة، والمساهمة في تعزيز مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي في المجالات الرئيسية، ومواكبة الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعتبر "الشبكة الذكية" التي تنفذها الهيئة، باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات درهم، مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات".

يذكر أن شبكة الألياف البصرية الخاصة بالهيئة تساهم في مساعدة مركز عمليات الشبكة لشركة “إنفرا X” إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن "ديوا الرقمية"، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركة هواوي العالمية - على توفير خدمات رقمية رائدة ودعم الخدمات الذكية التي توفرها الهيئة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عبر مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

وتؤدي الشبكة دوراً مهماً في ضمان الاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات المبتكرة ذات المعايير العالمية في الإمارات وتوسيع نطاقها، من خلال الشراكات التي تبرمها الهيئة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات قطاع الأعمال، لتأجير جزء من شبكات الألياف البصرية غير المضاءة التي تمتلكها الهيئة لاستخدامها في تقديم خدمات الاتصال.