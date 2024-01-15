الامارات | ننشر أسماء الفائزين.. "الإمارات للإبداع" تكرم الفائزين بجائزة سفير التواصل الاجتماعي بدورتها الثانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الفائزين بالمراكز الأولى بجائزة سفير التواصل الاجتماعي بدورتها الثانية، والتي أطلقتها الجمعية في العام 2023م على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الشيخ الدكتور خالد القاسمي، أن الجائزة تهدف إلى دعم المحتوى الهادف والقيم الأصيلة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، حيث تأتي هذه الجائزة لدعم الحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت فرقاً كبيراً وتركت بصمة إيجابية في المجتمع.

وأضاف: "بالأمس عقدت قمة المليار متابع لوسائل التواصل الاجتماعي في دبي، والحديث كان منصباً على أهمية دعم رواد التواصل الاجتماعي لتحسين جودة محتواهم، وجمعية الامارات للإبداع كانت كذلك سبّاقة في هذا المجال حين أطلقت الدورة الأولى من الجائزة في العام 2022، وهي مستمرة في الأعوام القادمة بفضل دعمكم وجهودكم.

من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة الدكتور فيصل شاهين الحمادي، أن جمعية الإمارات للإبداع تنظم هذه الدورة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في العام الماضي 2022 على مستوى دولة الإمارات.

وأضاف أن النسخة الثانية من الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي جاءت تلبية لتطلعات أعضاء الجمعية، وسعي مجلس الإدارة الدؤوب للوقوف على رغباتهم وتحقيق مطالبهم بتوسيع جائزة سفير التواصل الاجتماعي لما لها من أثر اجتماعي ملموس في غرس القيم والتأثير الاجتماعي بالممارسات التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية.

وتابع أن جائزة سفير التواصل الاجتماعي تهدف إلى دعم وتشجيع صناع المحتوى الهادف في دورتها الثانية على المستوى الخليجي، مسترشدة برؤى ونهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تكريساً لفكره الإنساني في صناعة المحتوى الهادف والشخصية المرموقة ليس فقط على الصعيد الإماراتي وإنما على الصعيد الخليجي، فأصولنا واحدة وتاريخنا واحد وتوحدنا اللغة والمصير المشترك.

ولفت إلى أن جائزة سفير التواصل الاجتماعي أثمرت في دورتها الثانية بنتائج فاقت توقعات الجميع فقد عملت اللجنة العليا المنظمة للجائزة بجد واجتهاد ومثابرة خلال عملها القصير الذي بلغ قرابة السنتين لدعم وترويج فكر وأسس صناعة المحتوى الخليجي الهادف عبر العديد من الفعاليات الناجحة، فقد قامت بمنح الجائزة خلال دورتها الأولى لخمس فئات، فضلاً عن استضافة فعاليات متميزة مثل المجلس الرمضاني كما نظمت وشاركت في تنظيم ورش عمل وندوات ومحاضرات وحملات التوعية على المستوى الخليجي

ونال المركز الأول في فئة أفضل شخصية أو حساب في مجال خدمة المجتمع أو أفضل محتوى لهذا العام في مجال التواصل الاجتماعي محمد عصام محو، وجاء رافي موفق جروج في المركز الثاني، وعلي عبدالله أبو وردة في المركز الثالث.

أما في فئة أفضل شخصية أو حساب إلكتروني في مجال الفنون أو الترفيه أو الإعلام، فقد حصل علي حميد اللوغاني على المركز الأول، وأسماء محمد الشحي على المركز الثاني ولينا عبد الله يوسف العالي المركز الثالث.

وفي فئة أفضل شخصية قيادية في مجال التواصل الاجتماعي، فقد حصل هزاع علي أبو الريش على المركز الأول وآلاء محمد السيد المركز الثاني، وأحمد محمد النقبي (بودانة) المركز الثالث.

أما في فئة أفضل مشروع تقني أو مبادرة ابتكارية للتواصل الاجتماعي، فقد نال المركز الأول فتاح خالد عيسى الراشد، وبسام مطشر الشمري المركز الثاني، أما الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود فجاءت في المركز الثالث.

وأخيراً في فئة أفضل أسرة في مجال التواصل الاجتماعي، فقد حصلت أسرة فهد خلفان ناصر الحساني على المركز الأول، في حين نالت أسرة محمد عبد الله يوسف الهوتي المركز الثاني.