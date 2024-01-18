الامارات | الدخول والتغيير المفاجئان للمسار أبرز مسببات حوادث «دراجات التوصيل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة مرورية توعوية تحت شعار «القيادة الآمنة للدراجات النارية»، تزامناً مع خطة الحملات المرورية لوزارة الداخلية، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل، وتهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية.

وأشارت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إلى أن الدخول المفاجئ، والتغيير المفاجئ للمسار من أبرز مسببات حوادث دراجات التوصيل، موضحة أن إجمالي المستفيدين من الحملات المرورية لقائدي الدراجات منذ عام 2021 حتى نهاية العام الماضي، بلغ خمسة آلاف و715 سائق دراجة نارية.

وتتضمن الحملة محاضرات توعوية عدة لسائقي الدراجات من شركات التوصيل، وتتناول محاور مرورية، تعزز من الأمن والسلامة على الطرق، منها: محور الأخطاء الشائعة أثناء القيادة التي تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، كالدخول المُفاجئ وتغيير المسار بشكل غير مُتوقّع‏، ومحور أهم المعايير اللازم اتباعها لتحقيق السلامة المرورية، وغيرها من المحاور التي تسهم في رفع مستوى الإدراك والوعي المروري لديهم بأهمية التقيد بالتعليمات والقوانين المرورية.

وطالبت شرطة الشارقة، قائدي الدراجات النارية، باتباع الإرشادات والإجراءات الخاصة بالسلامة المرورية، بما فيها ارتداء الخوذة أثناء القيادة، والتقيد بالسرعات المحددة والمسارات الخاصة بالدراجات النارية، وعدم التجاوز بطريقة خطأ، وعدم تغيير المسار بطريقة مفاجئة، خصوصاً عند التقاطعات والإشارات الضوئية.

• 5.7 آلاف سائق دراجة نارية استفادوا من الحملة خلال 3 سنوات.