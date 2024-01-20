شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في منطقة الرحبة لقياس الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم السبت 20 يناير في منطقة الرحبة "أبوظبي" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.