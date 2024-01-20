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شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في منطقة الرحبة لقياس الجاهزية

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ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم السبت 20 يناير في منطقة الرحبة "أبوظبي" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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