شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في منطقة الرحبة لقياس الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم السبت 20 يناير في منطقة الرحبة "أبوظبي" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.
ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً صباح اليوم السبت 20 يناير في منطقة الرحبة "أبوظبي" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.
كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم