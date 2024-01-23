الامارات | شركات وطنية تنافس علامات عالمية في معرض «عالم القهوة 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبارت الأجنحة الوطنية المشاركة في فعاليات معرض «عالم القهوة دبي 2024»، خصوصاً العارضين الشباب، في استعراض قصص نجاحها في مجال صناعة القهوة.

وأكد عدد من العارضين الشباب من مؤسسي الشركات المحلية المتخصصة في صناعة القهوة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصّة» العالمية، والتي تختتم اليوم، أن هذه الدورة تُجسّد التطور والنمو في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مُختلف منتجاتها وتزايد الإقبال عليها، مؤكدين أن المعرض يُعد منصة بارزة تجمع روّاد صناعة القهوة ومحبّيها والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

من جهته، أكد مؤسس ومالك محمصة «ريفل للقهوة المختصة» في مدينة العين، مكتوم ناصر الشريفي، أن «معرض عالم القهوة في إمارة دبي يُعد أحد أهم المعارض المختصة في صناعة القهوة عالمياً، ومنصة مهمة للتعرف إلى المنتجات العالمية الجديدة في هذا المجال».

وأوضح أن عمله في هذا المجال بدأ كهواية في عام 2018 من مكان صغير ثم توسّع تدريجياً حتى أصبح أحد أكبر المحامص في العين، والتي تقدم منتجات مختلفة للعديد من الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مجال عمله انتقل من المحلية إلى العالمية والتصدير إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«كوفي ماركت اينوفيشنز» أبوظبي CMI، عضو جمعية القهوة المختصة، خالد السنيدي، إن شركته مسؤولة عن توزيع معظم ماكينات وآلات صنع القهوة وصيانتها بجانب تقديم دورات تدريبية للتعامل مع تلك المنتجات، لافتاً إلى أن شركته موجودة في دولة الإمارات وسلطنة عمان منذ 17 عاماً، فضلاً عن توسعها في دول عدة مثل العراق ومصر والسعودية والأردن.

وأكد أن معرض عالم القهوة يعتبر فرصة لتلاقي جميع المصنعين والموردين، ومنصة لتكوين شراكات لتوريد أهم ماكينات صناعة القهوة من الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، مع التوسّع في مجال تحميص القهوة، مؤكداً أن قيمة استثمارات شركته وصلت إلى أكثر من 30 مليون درهم.

فيما، أشار مؤسس شركة «Cascara» لتجارة القهوة، عبدالباسط المرزوقي، إلى أهمية تنافس الشركات الإماراتية في السوق العالمية لصناعة القهوة، وضمان الاستدامة في هذا المجال، وسبل تعزيزها مع التأكيد على الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، لافتاً إلى وجود شراكات متعددة لشركته مع عدد من الشركات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا لتوريد ماكينات صناعة القهوة المتخصصة لشركته.