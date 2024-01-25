الامارات | الطاير والمري يكرمان الفائزين بجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، الشركات والسائقين الفائزين بجائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، التي تعد الأول من نوعها في المنطقة، لتكريم سائقي توصيل الطلبات بهدف رفع مستوى السلامة المرورية على طرق إمارة دبي، وتشجيع شركات وسائقي دراجات توصيل الطلبات على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركات للمتعاملين.

وفازت شركة (ارامكس) بالمركز الأول في فئة أفضل شركات توصيل الطلبات، وجاءت شركة (فرمان) ثانياً، وشركة (فولكان اكسبريس) ثالثاً، وفي فئة أفضل شركات توصيل الطلبات عبر المنصات والتطبيقات فازت شركة (نون فوود) بالمركز الأول، وحلت شركة (موتو بوي) في المركز الثاني، وشركة (نون ناو) في المركز الثالث، كما شملت الجائزة تكريم أفضل 100 سائق محترف، موزعين على 29 شركة توصيل الطلبات.

وأكد مطر الطاير، أن هيئة الطرق والمواصلات تولي محور السلامة المرورية أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ورؤيتها (صفر وفيات) لتكون دبي الأفضل عالمياً في مجال السلامة المرورية، وتنظيم عمل قطاع توصيل الطلبات، بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية لسائقي الدراجات ومستخدمي الطريق، وتحقيق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

وقال: عززت جائحة كوفيد ـ 19، الطلب على خدمات شركات توصيل الطلبات، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع والمنتجات، وحرصت هيئة الطرق والمواصلات على تنظيم عمل هذا القطاع بصورة تضمن تميز الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن الجائزة ساهمت في خلق بيئة تنافسية بين شركات توصيل الطلبات، في رفع مستوى الجودة والتميز، في تقديم الخدمات للمتعاملين، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحفيز سائقي توصيل الطلبات، على الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وخدمة المتعاملين.

من جانبه ثمن الفريق عبد الله المري الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والتي ساهمت في الارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتحقيق التكامل المشترك بين الجانبين بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ شعور الأفراد بالأمن والأمان وتعزيز السلامة المرورية على طرقات امارة دبي.

وقال إن الجائزة عززت البيئة التنافسية بين شركات توصيل الطلبات وشجعت سائقي الدراجات على السياقة الآمنة وخفض المخالفات المسلكية لديهم، مما يعزز تحقيق أهداف ومؤشرات استراتيجية السلامة المرورية في الامارة، ودعم مؤشر خفض عدد الوفيات لكل 100 ألف من السكان.

وتضم جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، فئتين؛ الأولى للشركات، وتشمل تكريم أفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات، وأفضل ثلاث شركات في خدمة توصيل الطلبات عن طريق المنصات والتطبيقات الذكية، أما الفئة الثانية، فهي للسائقين، وتشمل تكريم أفضل 100 سائق محترف.

وجرى وضع معايير دقيقة لاختيار أفضل شركات توصيل الطلبات، أهمها الالتزام بمعايير السلامة والجودة والصحة والبيئة واشتراطات الهيئة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتطبيق التقنيات الحديثة والتدريب والتأهيل المستمر بالإضافة إلى المساهمة في رضا المتعاملين بينما تم اختيار معايير أفضل سائق لتشمل خلو ملف السائق من الشكاوى والمخالفات والحوادث وتقييم أداء الموظف، بهدف المساهمة فـي تعزيز جودة خدمة التوصيل، بما يدعم نموها ضمن بيئة تراعي السلامة والأمان.

وأصدرت الهيئة دليلاً شاملاً عن نشاط طلبات التوصيل، تضمن المواصفات والاشتراطات التي يجب الالتزام بها في الدراجة النارية، والسائق، والاشتراطات الخاصة بتسجيل وترخيص الدراجات والسائقين، ومنها الالتزام بالتأمين الشامل للدراجات النارية، كما دربت الهيئة بالتعاون مع معاهد ترخيص السائقين أكثر من 30000 سائق دراجة لضمان إلمامهم بالشروط والالتزامات، التي ينبغي اتباعها خلال قيادة الدراجات النارية، مع التركيز على التقيد بالسرعة، وعدم القيادة في المسارات السريعة للطريق.

تجدر الإشارة إلى أن دليل نشاط طلبات التوصيل، الذي أصدرته الهيئة، اشتمل على الاشتراطات على مستوى ترخيص المنشأة، وآلية التوصيل، وتدريب وترخيص السائقين، ومواصفات صناديق التوصيل وزي السائق، واشتراطات التعاقد مع شركات التوصيل حسب المعايير والمواصفات العالمية بما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، وتقليل الحوادث المرورية والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، الأمر الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتحقيق رؤية "صفر وفيات" ضمن استراتيجية السلامة المرورية.