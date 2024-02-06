الامارات | أمام محمد بن راشد.. قضاة في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 18 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة اليمين القانونية، اليوم (الثلاثاء)، في مجلس الشندغة بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تمنياته لأعضاء السلطة القضائية، بالتوفيق في أداء واجباتهم في خدمة العدالة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم احترام القانون بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حقوقه.

من جانبهم أعرب القضاة وعضو النيابة عن بالغ الشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكدين التزامهم بتوجيهات سموه في تحمل مسؤولية إعلاء القانون وترسيخ مبادئ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي.