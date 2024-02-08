الامارات | تمرين لمحاكاة تفشي متلازمة البقعة البيضاء في الأحياء المائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز استمرارية الأعمال والأمن السيبراني في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمرين طاولة لاختبار إجراءات التعامل مع متلازمة البقعة البيضاء في الأحياء المائية، وذلك لضمان الاستجابة السريعة من خلال تقييم وتحسين الإجراءات وتحديد الثغرات والتحديات المشتركة بين القطاعات الداخلية للاستجابة والسيطرة على الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية.