الامارات | "شهداء الإمارات" يتصدر "إكس".. ومواطنون: "أنتم عزوة الإنسانية.. لن ننسى تضحياتكم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #شهداء_الإمارات، قائمة المواضيع الأكثر تداولا في دولة الإمارات العربية المتحدة، على منصة "إكس"، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال.

وشارك مئات المتابعين، ولا سيما مواطنو دولة الإمارات، الوسم في صفحاتهم، وعبروا من خلاله عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن الذين ضحوا بالغالي والثمين من أجل إعلاء كلمة الإنسانية، والدفاع عن حقوق المستضعفين في مناطق عدة، كما أكدوا على أن ذكرى الشهداء ستبقى في ذاكرة كل من الوطن والمواطن.

وقال أحد المتابعين: "#اللهم ارحم #شهداء_الوطن الأبرار واحطط عنهم الأوزار وقهم عذاب النار وأنزلهم منازل الأخيار وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.. يارب العالمين.. جندي الإمارات قدم التضحيات لأجل الإنسانية في مناطق كثيرة..جندي الإمارات فخر الخليج عزوة الإنسانية سند العروبة".

وقال آخر: "ونحن بكم نزداد فخراً وعزاً.. أرخصتم الروح لله وفي سبيل الإنسانية... طبتم وطابت شهادتكم وطاب بكم الوطن".

كما أكد متابعون على أن الوطن والمواطنين لن ينسوا الشهداء ولن ينسوا تضحياتهم، وأن ذكراهم ستبقى خالدة في ذاكرتهم، فقال أحدهم: "رحلتم بدمائكم الطاهرة وخلّدكم التاريخ بذكرى تفتخر بها الأجيال.. هنا خيرة رجال الأمة.. عظم الله اجرك يا وطن".

وقال آخر: "لن ننسى شهيد الوطن.. نم هناك حتى يبقى بيتك آمن وتنعم بالأمن والاستقرار.. اللهم ارحم #شهداء_الامارات_البواسل الذين بذلوا أرواحهم فداء للدين والوطن.. لن ينساكم الوطن ولا مواطنيه".

من جهتم قال مغردون إن الشهداء صنعوا بدمائهم مجدا لدولتهم، وشعبهم، وصنعوا الرفعة لكل عربي، فقال أحدهم: "أنتم أيها الشهداء عنوان للرفعة لكل عربي.. وتصنعون المجد لكل اماراتي.. صنعتم بدمائكم مجد وطن".

وقال آخر: "خلدوا بتضحياتهم بصمة من نور في سجل الفخر والشرف، مقدمين أسمى معاني البذل والفداء في سبيل الوطن".

وقدم متابعون العزاء إلى دولة الإمارات، قيادة وشعبا، وإلى ذوي الشهداء، الذين وصفوهم بـ "الأبطال"، فقال أحدهم: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة لدولة #الإمارات قيادة وشعبًا وإلى ذوي الشهداء الأبطال من منتسبي قواتنا المسلحة الذين استشهدوا إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة أثناء أدائهم مهام عملهم.. رحم الله #شهداء_الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جناته".

من جانبهم دعى المواطنون للشهداء بالرحمة والمغفرة، فقال أحدهم: "نسأل الله ان يرحم شهداء الوطن ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم الوطن وأهليهم الصبر والسلوان.. وأن يتقبلهم من الشهداء ويجعل الفردوس الأعلى مثواه بإذن الله.. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها".

وقال آخر: "اللهم ارحم شهداء الوطن الاوفياء وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء واجز امهاتهم وابائهم وزوجاتهم واهليهم جميعاً جزاء الصابرين يا سميع الدعاء."

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت ليل أمس، عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين اثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.