الامارات | شرطة دبي تُصدر 1000 شهادة لمن يهمه الأمر إلكترونيا لأصحاب المركبات المتضررة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن سعادة اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، أن قرابة 1000 شهادة (لمن يهمه الأمر) صدرت إلكترونيا للمُتقدمين بطلب الحصول على شهادة خدمة (شهادة لمن يهمه الأمر) – الكوارث الطبيعية، منذ إطلاقها في أقل من 24 ساعة، والخاصة بتضرر أو تعطل المركبات بسبب الكوارث الطبيعية.

وأوضح اللواء الرزوقي، أن شرطة دبي أطلقت بالتزامن مع المُنخفض الجوي الذي شهدته الدولة، والأمطار الغزيرة، خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر) – الكوارث الطبيعية، وحولتها إلى خدمة مؤتمتة، يمكن للمتعاملين التقدم بطلب الحصول عليها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، وتطبيقها الذكي في كل من منصات الـIOS، والأندرويد، وهاواوي، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الشرطة.

وأكد أن هذا الإطلاق المهم يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحو أتمتة الخدمات، بما يضمن تطبيق سياسة 360 للخدمات لحكومة دبي عبر توفير خدمات استباقية، ويواكب توجهات حكومة دبي المستقبلية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً.

وأضاف "إن هذه الخطوة النوعية، تعزز توجهات شرطة دبي الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، فبعد أن كان المُتعامل يتوجه إلى مراكز الشرطة بمركبته المتضررة لاستكمال إجراءات هذه الخدمة، والحصول على (شهادة لمن يهمه الأمر)، أصبح بإمكانه اليوم، وبسهولة كبيرة، تعبئة بياناته، وتصوير مركبته، للحصول على الشهادة الإلكترونية في غضون 5 دقائق للمعاملة الواحدة، بكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي.

يُذكر أن المُتعامل يمكنه التقدم بطلب شهادة (لمن يهمه الأمر)، باختيار باقة الشهادات في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي أو التطبيق الذكي، ومن ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صورٍ لمركبته المُتضررة، ليحصل على شهادة (لمن يهمه الأمر)، وتبلغ قيمة الخدمة إلكترونيا 95 درهماً، كما يُمكن للمتعاملين الحصول على المزيد من المعلومات عبر التواصل مع مركز الاتصال الرقم 901.