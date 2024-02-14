الامارات | "طرق دبي" تطرح 350 رقماً مميّزاً للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح (350) رقماً ثنائياً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً للوحات المركبات الخصوصية من الفئات A-B-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z بالإضافة إلى المركبات الكلاسيكية والدراجات النارية. ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم 74 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات.

بدأ التسجيل في هذا المزاد الإلكتروني يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، فيما سيبدأ المزاد يوم الاثنين الموافق 19 فبراير في الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة (5) أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلا عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين أم رمول، البرشاء، ديرة،" كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.