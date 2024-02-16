«التنمية الأسرية» تطلق ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة 2024» في جميع مراكز المؤسسة في (أبوظبي، العين، منطقة الظفرة)، ضمن «خدمة وفعاليات تعزيز جودة حياة الأسرة».

يهدف «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة 2024» إلى تعزيز جودة حياة الأسر وكافة أفراد المجتمع كافة، وذلك من خلال مجموعة من الورش والفعاليات المتنوّعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وأكدت مريم مسلم المزروعي مديرة دائرة خدمة المجتمع في مؤسسة التنمية الأسرية: «أن المؤسسة تحرص من خلال «ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة» على تعزيز الروابط الأسرية بين الأسرة وأفراد المجتمع، من أجل تحقيق الرفاهية لهم، وخلق أجواء مليئة بالسعادة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يُعد الملتقى بمثابة فرصة للتواصل والترابط بين الأبناء والوالدين، لاستكشاف القدرات والمهارات الإبداعية الخاصة بأبنائهم».

وتابعت: يسعى الملتقى إلى توفير أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تنمية وتقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي وتقوية علاقاتهم مع أفراد أسرهم، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، واكتساب المرونة والتجديد في أساليب التعامل بين أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والتمكن من وتطبيقها في حياتهم.

وأشارت إلى أن الملتقى يأتي ضمن «خدمة وفعاليات تعزيز جودة حياة الأسرة»، والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة والمجتمع كافة، لتحقيق السعادة والرفاه، وتمكين الأفراد من تقييم قدراتهم على تحقيق نمط حياة صحي ونفسي وإيجابي، وتنمية قدرات تعزيز جودة الحياة الرقمية والترابط في العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، وإكسابهم المهارات التي تعزّز العلاقات الأسرية الإيجابية، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة وتطبيق جودة الحياة».

وأكدت أمل الكعبي، منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الملتقى بمثابة فرصة للتواصل مع الجمهور ورفع مستوى الوعي في المجتمع، مشيدة بجهود المؤسسة في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد الأسرة وتقوية العلاقات الإيجابية بينهم، ما يُسهم في نشر الوعي وتعزيز القيم بشكلٍ مبتكر، وتشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة التفاعلية وورش العمل.

وتابعت: تواصل مؤسسة التنمية الأسرية تنفيذ ملتقى جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول لهذا العام في المراكز التابعة لها كافة، في كل من (المرفأ، العين، الشويب، الشهامة، الوقن، ربدان، الوثبة، مركز جبل حفيت، ومركز أبوظبي)، بالإضافة إلى الأماكن العامة مثل، (القرية التراثية في الظنة، حديقة القوع في القوع، وحديقة زايد الخير في غياثي).

وأوضحت: يقدم الملتقى ورشاً تفاعلية متنوّعة تتمثل في (ألعاب حركية رياضية لفئة الأطفال، ورشة فنية - إعادة تدوير، فحوصات طبية شاملة- برنامج افحص، وجلسة حوار الأجيال، ركن للأسر المنتجة، وعرض تراثي، ومعرض الطلاب الموهوبين، ورشة أتحدى مع عائلتي، ورشة سنع المجالس، ورشة رياضية ألعب مع يدوه، ورشة أنا وأسرتي نبتكر، بالإضافة إلى ورشة السينما الاجتماعية).