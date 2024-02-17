الامارات | بلدية دبي تُطلق «سوق رمضان» اليوم.. تجربة تسوّق فريدة بأسعار تنافسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، فعالية «سوق رمضان» التي تُنظمها بلدية دبي لغاية 9 مارس 2024، وذلك في شارع البلدية القديم ضمن السوق الكبير في بر ديرة، أحد أقدم الأسواق التقليدية التي يرتادها أهالي دبي كمقصد للتسوّق وشراء احتياجاتهم الشخصية والمنزلية، إضافةً إلى ما يضمّه من أنشطة تجارية لعرض المنتجات الغذائية والشخصية وغيرها.

وتُعدّ «سوق رمضان» إحدى أبرز الفعاليات والعادات التراثية القديمة المتوارثة التي تحتفي بقدوم شهر رمضان المبارك في إمارة دبي، وتستهدف جذب شرائح واسعة من أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار، للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة بأسعار تنافسية.

وستتضمن الفعالية، سوقاً مصغراً إلى جانب السوق التراثي الذي يحتوي كل المستلزمات الخاصة بالتجهيزات الرمضانية ومنتجات للاحتفال بفعالية «حق الليلة»، إلى جانب خدمات عامة وعروض ترفيهية حية وفعاليات خاصة بالأطفال.

وتولي بلدية دبي اهتماماً وعنايةً بالغةً بتطوير الأماكن التراثية والأسواق القديمة في الإمارة، وتُسخِّر مواردها وإمكاناتها لتنظيم الفعاليات، والأنشطة الترفيهية والسياحية والتجارية، وذلك تعزيزاً لرمزيتها التراثية والتاريخية، إضافةً إلى جهودها في دعم المستثمرين وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تجعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة، وتعزز من موقعها كمقصد سياحي عالمي. كما تهدف بلدية دبي من خلال سوق رمضان إلى الترويج للأسواق التقليدية ومنتجاتها في الإمارة، والحفاظ على التراث وأصالة العادات القديمة الخاصة بالاستعداد للشهر المبارك.

وحددت بلدية دبي أوقات عمل فعالية «سوق رمضان» خلال فترة إقامتها بين الساعة العاشرة صباحاً والعاشرة مساءً.