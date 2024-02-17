بلدية عجمان تطلق مبادرة "أطفئ المحرك" للحفاظ على البيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مبادرة "أطفئ المحرك"، لتحفيز سائقي المركبات باختلاف أنواعها على إيقاف محركات مركباتهم عند الوقوف على الإشارات الضوئية، والتي تعمل بنظام العداد الزمني، في مرحلة تحول الإشارة من الحمراء إلى الخضراء، مما يمنح السائقين الوقت الكافي لإعادة تشغيل مركباتهم والانطلاق من جديد، تعزيزاً للاستدامة الشاملة وتطبيقها في مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن الدائرة تتبنى الأفكار النوعية كافة والمبادرات الهادفة لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتنسجم مع رؤية الدولة وتوجهاتها لضمان الاستدامة خاصةً في ظل مواصلة رحلتها للعام الحالي 2024، مبيناً أن كل فرد في المجتمع يؤدي دوراً مهما لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد أن المبادرة تمنح سائقي السيارات فرصة المشاركة في دعم الاستدامة، مبينا أن الدائرة ارتأت تنفيذ المبادرة غير الإلزامية في الأجواء المعتدلة لتحفيز المجتمع على تطبيقها؛ وقال إن السيارات الحديثة والصديقة للبيئة تمكن مستخدميها من خاصية إيقاف المحرك بسهولة مطلقة وإعادة تشغيل المركبة خلال ثوان معدودة، مما يجعل تنفيذها في غاية السهولة ويحقق أفضل النتائج.

وبين أهمية المبادرة في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية من ضمنها الحفاظ على نظافة البيئة لمساهمتها في تقليل انبعاثات الغاز العادم، بالإضافة لتقليل التلوث الضوضائي الناتج عن عملية التباطؤ في حالة إيقاف المحرك، فضلاً على تقليل استهلاك المحرك للوقود. ودعت الدائرة، سكان الإمارة وزوارها، إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة، مؤكدة أهمية تعاون الجميع والتحلي بالمسؤولية البيئية لضمان الاستدامة.