الامارات | حاكم الفجيرة يعزي ملك الأردن بوفاة والد الأميرة رجوة الحسين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف والد الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.