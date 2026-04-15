واشنطن: محادثات إسرائيل ولبنان فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إلى اغتنام «فرصة تاريخية» لتحقيق سلام دائم في لبنان، مع انطلاق أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ 43 عاماً.

وقال روبيو: «إنها فرصة تاريخية، ندرك أننا نواجه عقوداً من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا».

وأضاف: «يتعلق الأمر بإنهاء عقود من نفوذ حزب الله في هذه المنطقة»، مشيراً إلى أن «المحادثات تطلق مساراً سيستغرق وقتاً».

وتعقد المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأميركية وتأتي برعاية الولايات المتحدة، وتهدف بشكل أساسي لبحث إمكانية التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار.

وحضر المحادثات، التي تعد الأولى من نوعها منذ عام 1983، سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي يحئيل ليتر، وسفير واشنطن لدى بيروت ميشال عيسى، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي سياق آخر، دعت المملكة المتحدة و17 دولة من حلفائها أمس، إلى إدراج لبنان ضمن جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكدةً أن استمرار الحرب سيعرقل هذه الجهود.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلندا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، أعربوا فيه عن ترحيبهم بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.

وأضاف البيان «إن المفاوضات المباشرة يمكن أن تمهد الطريق لتحقيق أمن دائم للبنان وللمنطقة»، معرباً عن استعداد الدول الموقعة عليه لدعم تلك المفاوضات ودعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد بشكل عاجل، واغتنام الفرصة التي يتيحها إيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.