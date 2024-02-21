الامارات | تفاهم بين «الإمارات الصحية» ومركز «أسان» الطبي الكوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع مركز «أسان» الطبي بجمهورية كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في ثلاثة مجالات محورية، تتضمن المجال التعليمي والبحثي وبرنامج الأطباء الزائرين.

وتستهدف المذكرة تقديم الخدمات الإكلينيكية للمرضى وتطوير برامج الرعاية الصحية المتكاملة إلى جانب دفع عجلة البحوث المتقدمة وإثراء المعارف بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة لتعزيز القطاع الصحي في الدولة.

شهد توقيع مذكرة التفاهم مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة يو جيه سونغ، ووقعها المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة الدكتور عصام الزرعوني، ومدير الشؤون الدولية بمركز «أسان» الطبي الدكتور إن هو جيون.

وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في المجالات الطبية من خلال العمل المشترك في المجالات الإكلينيكية وتقديم الدعم في تطوير برنامج الرعاية الصحية الشاملة وتوفير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة العمليات السريرية وتعزيز البرامج التعليمية من خلال بحث سبل التعاون في برامج الإقامة والزمالة للأطباء الإماراتيين وتدريب الأطباء والكوادر الصحية المساعدة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، أن إبرام مذكرة التفاهم يعكس الالتزام بتطوير وتعزيز القدرات الطبية وتقديم رعاية صحية شاملة ومتقدمة للمرضى إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين الطاقمين الطبيين في الجهتين بما ينعكس في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

من جانبه أعرب السفير الكوري لدى الدولة عن سعادته بهذا التعاون الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المتبادلة في الممارسات السريرية والأبحاث وتدريب الطاقم الطبي بين مركز «أسان» الطبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في مستقبل الرعاية الصحية بين كوريا والإمارات.