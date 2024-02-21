الامارات | «بشرية رأس الخيمة» تطلق ابتكار «خارطة الارتباطات التشريعية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة مشروع «خارطة الارتباطات التشريعية» خلال شهر الابتكار، في إطار حرصها وسعيها لتصميم وبناء مشاريع مبتكرة، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة رأس المال البشري.

وأوضحت الدائرة خلال معرض الابتكار، أن المشروع يأتي ضمان مواءمة جميع أنظمة وسياسات رأس المال البشري، ودعم التحول الرقمي لأنظمة الموارد البشرية من خلال خريطة رقمية توضح وتحلل ارتباط الأنظمة والسياسات والتشريعات بشكل شبكي، بما يضمن انسجامها وتوافقها مع بعضها، وسهولة إجراء التعديلات والتحديثات عليها دون تعارض وتشخيص التكافل التشريعي.

وأضافت أن المشروع عبارة عن مجموعة من الخصائص التقنية المتميزة، مثل المسح الضوئي الذكي للمستندات، وإمكانية رفع النماذج الملحقة بالأنظمة، والبحث في المستندات الممسوحة ضوئياً، ما يسهل عملية إدارة وتصنيف الوثائق، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وضمان مواءمتها، كما سيتم في المرحلة المقبلة الربط الذكي بين الأنظمة والسياسات، باستخدام خاصية التنبؤ، وهي إحدى خصائص الذكاء الاصطناعي والتي يتم بناؤها من خلال تعلم الآلة.

وأشارت إلى أن المشروع يعبر عن التزام دائرة الموارد البشرية بالتطور المستمر والابتكار، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة لموظفي الحكومة والارتقاء بجودة حياة العمل.