سعود بن صقر يستقبل سفير رواندا

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة جون ميرينجيه، سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة مع جمهورية رواندا في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبّر سعادة جون ميرينجيه، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.