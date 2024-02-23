الامارات | مباركاً يوم التأسيس.. حمدان بن محمد: ندعو الله أن يحفظ السعودية ويديم عزها وأمجادها

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباركاً يوم التأسيس.. حمدان بن محمد: ندعو الله أن يحفظ السعودية ويديم عزها وأمجادها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في السعودية ذكرى يوم التأسيس، وندعو الله أن يحفظ السعودية ويديم عزها وأمجادها".
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