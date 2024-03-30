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الامارات | «طيور الخير» تنفذ الإسقاط الجوي الـ 18 للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ18 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

ويُشكل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة للاحتفاء بالإرث المستدام للعطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حتى باتت دولة الإمارات منارة عالمية للعطاء الإنساني في العالم أجمع بدعم ورعاية مستمرين من قيادة الدولة الرشيدة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة «C130» التي تتبع القوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر ثلاث طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 825 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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