«طيران الإمارات» صديقة لذوي التوحد في مرافق إجراءات السفر بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

نالت «طيران الإمارات» اعتماد «صديقة ذوي التوحد» من «المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر» IBCCES، وذلك في جميع مرافقها الأربعة لإنجاز إجراءات السفر بدبي ليعزز التزام دبي بتسهيل السفر، كما يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد في 2 أبريل من كل عام. ويشمل اعتماد «IBCCES» مرافق إجراءات السفر للناقلة، وهي: متجر تسجيل الوصول والسفر في مركز دبي المالي العالمي، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء راشد، وتسجيل الوصول لعملاء الرحلات البحرية في ميناء دبي، وتسجيل الوصول في عجمان، بالإضافة إلى المركز الرئيس لطيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وأكد بيان صحفي لـ«طيران الإمارات» أن جميع مرافقها في دبي اتخذت خطوة مهمة نحو جعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً لمختلف العملاء، ويستوفي المعايير المطلوبة لتجربة سفر مريحة ومدعومة، وخضع موظفو «طيران الإمارات» في مختلف المرافق لتدريب متخصص حول التوحد والوعي الحسي، بهدف زيادة وعيهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات المسافرين المصابين بالتوحد أو ذوي المشكلات الحسية، إلى جانب أسرهم. كما أُجريت عمليات تدقيق شاملة للمرافق في جميع المواقع، وقياس جميع المدخلات الحسية في المناطق العامة، مثل مستويات الصوت والإضاءة والروائح المحتملة لتطوير أدلة حسية.

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة عمليات المطار: «نحن ملتزمون بتجربة سفر سلسة للجميع، وانطلاقاً من كوننا ناقلة عالمية، فإننا ندرك التحديات التي يواجهها العملاء الذين يعانون مرض التوحد والمشكلات الحسية في بيئة المطارات، ولهذا عقدنا شراكة استباقية مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والمجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر لاعتماد جميع مرافق (طيران الإمارات) لإنجاز إجراءات السفر في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد هذه المبادرة خطوة بارزة ضمن جهودنا لجعل السفر أكثر شمولاً ومتاحاً للجميع».