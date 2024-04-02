"الهلال الأحمر" تدشن مشروع كسوة العيد بمحافظة حضرموت اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليمنية، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأطفال من ذوي الهمم، والأيتام، والأسر الأشد احتياجاً، الذي يستمر حتى 29 رمضان، وذلك إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، للتخفيف عن الأهالي هناك ورسم الابتسامة على وجوههم. شهد تدشين المشروع، عبدالله بايعشوت، مدير عام مديرية مدينة المكلا، واحمد سالم باظروس، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، وشوقي كرامة التميمي، ممثل مكتب الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، والمهندس حامد سالم قوايا، مشرف مشاريع الهيئة بالمحافظة. وقال حميد راشد الشامسي، مستشار التنمية والتعاون الدولي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، في تصريح صحفي،عقب التدشين، إن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأسر المحتاجة، وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب أبنائها بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توزيع كسوة العيد على 2500 أسرة، بواقع 500 قسيمة مشتريات قيمة كل منها 200 ريال سعودي، وعبر عدة مراكز تجارية بمدينة المكلا، وذلك بغرض تخفيف الأعباء الاقتصادية على تلك الأسر، لافتاً إلى أن المشروع انعكس بشكل كبير على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وخصوصاً ممن لديهم أطفال يحتاجون لعناية خاصة، أو تلك الأسر التي فقدت معيلها.بدورهما وجه باظروس وبايعشوت، نيابة عن السلطة المحلية ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، جزيل الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على تنفيذها مشروع كسوة العيد الذي يهدف إلى توفير ملابس جديدة وملائمة للأطفال، لإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم في عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن مبادرات الهيئة الإنسانية تعني الكثير لأبناء حضرموت، وتسهم إلى حد كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وشهدت معارض توزيع كسوة العيد إقبالاً كبيراً من أطفال ذوي الهمم وأسرهم، والأيتام، والأسر الأشد احتياجاً، للاستفادة من المشروع، فيما توجه فريق ميداني إلى المناطق الريفية في المكلا، للوصول إلى الأسر التي لا تستطيع التوجه إلى نقاط التوزيع وتسليمها كسوة العيد لأبنائها في منازلهم. وأعرب مستفيدون من المشروع، عن امتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها الدائم لهم وجهودها لتخفيف معاناتهم في المجالات المختلفة، وقدموا الشكر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة الإنسانية الرائدة.