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شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً اليوم الجمعة في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية

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ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الجمعة 5 أبريل في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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