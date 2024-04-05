شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً اليوم الجمعة في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الجمعة 5 أبريل في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة .
ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الجمعة 5 أبريل في مدينة خليفة - أبوظبي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، لذا يرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة .
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية