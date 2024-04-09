الامارات | الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ قرينات قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقيات تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعربت سموها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية الله تعالى أن يعيد هذا المناسبة الكريمة عليهن بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

