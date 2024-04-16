استمرار تعمق المنخفض الجوي وأمطار الخير تعم الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم ( أبوظبي )

دعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاتكم بآخر المستجدات.

حيث تشهد الدولة حالة جوية بدأت الأحد، وتعمق المنخفض الجوي أمس، ويستمر تعمقه اليوم أيضاً، مع رياح نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة مع السحب، والبحر مضطرب الى شديد الاضطراب أحياناً، ويصل ارتفاع الموج إلى 11 قدم في العمق

وواصلت الأمطار متفاوتة الغزارة هطولها على مختلف مناطق الدولة، مصحوبة بالبرد أحيانا، والبرق والرعد.



وشملت مناطق هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد جزيرة أبو الأبيض، والنوف بأبوظبي، وجسبورة، وجزيرة دلما، بالظفرة، وأم الزمول بالعين،

غزيرة:

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة أبوظبي وعلى شرق حميم، وشمال جسبورة، وعلى مدينة زايد، وحقل أم الشيف، وجسبورة، ومزيرعة، وحميم، وليوا، والمرفأ، وبوحمرا، وعصب، وحبشان، بمنطقة الظفرة، وعلى جبل علي بدبي، وعلى دبا الفجيرة، غزيرة مع برق ورعد.

وهطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد على مطار زايد الدولي، ومطار البطين الدولي، بأبوظبي ومطار العين الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار دبي الدولي بدبي، ومطار الشارقة الدولي، ومطار الفجيرة الدولي،

متوسطة إلى غزيرة

وأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برعد وبرق على جزيرة أبوظبي، وسيح شعيب، والفاية، والفلاح والرحبة، والباهية، والشهامة، والوثبة، والشامخة، والشليلة وعلى مدينة محمد بن زايد، وخليفة، وشخبوط، ومصفح، وبني ياس، والشوامخ، بأبوظبي، وعلى ناهل وسويحان بالعين.

على بينونة بالظفرة

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على طريق أبوظبي العين، والساد والخزنة ورماح وأبوسمرة، والقوع والعراد وخطم الشكلة، ودمثة والروضة، والوقن، بالعين، وطريق دبي العين، ولهباب، والليسيلي بدبي، وعلى أم القيوين، وضدنا بالفجيرة، وعلى دبا الحصن، ومليحة بالشارقة، وعلى وتييد وحبشان، والمرفأ وبوحصا بالظفرة.



وأمطار متوسطة على زاخر، وعشارج وفلج هزاع والمويجعي بالعين، وعلى شارع الشيخ زايد بدبي، وعلى حتا بدبي، رأس الخيمة، وعلى مصفوت بعجمان، وخورفكان وكلباء والذيد، والمدام بالشارقة، وكدرا برأس الخيمة.



تبدأ ظهراً من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي



ووفقاً لتقارير رصد الحالة التي يقوم بها المركز الوطني للأرصاد عن آخر مستجدات الحالة الجوية التي بدأت التعمق من ظهر أمس الاثنين 15 والتي تستمر إلى الأربعاء 17 أبريل 2024، أشار المركز إلى تكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

تبدأ الحالة الجوية ظهر اليوم الثلاثاء المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأشار تقرير المركز الى أن من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأفاد التقرير بأنه من بعد ظهر الأربعاء: تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً.