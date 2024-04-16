شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين في الأحوال الجوية المتقلبة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة.

وأكدت شرطة أبوظبى ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق.

وشددت على ضرورة عدم الضغط علي الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة.

ودعت إلى توخي الحذر من تقلبات الأحوال الجوية الماطرة، مؤكدة ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمّع المياه.

وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الحالة الجوية التي تشهدها أبوظبي حتى يوم بعد غد الأربعاء 17 أبريل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة.