«الوطني للأرصاد» يصدر آخر تحديثاته بمستجدات الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

حدث المركز الوطني للأرصاد البيانات الخاصة بمستجدات الحالة الجوية، والتي جاءت كالتالي، من الآن حتى بعد ظهر اليوم تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية، تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

ومن عصر اليوم حتى صباح الأربعاء الباكر، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية تشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق

ومن صباح الأربعاء حتى ظهر الأربعاء، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية، مصحوبة بسقوط أمطار، ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء.

وقال المركز: «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، والمركز يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات»

وقد أدت غزارة الأمطار التي تشهدها الدولة، إلى جريان الأودية والشعاب، وتعدد مناطق الأمطار المصحوبة بالبرد، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وفقاً لمجريات الحالة الجوية تواصل أمطار الخير هطولها الغزير على معظم أنحاء الدولة مصحوباً بالبرد أحياناً، مع جريان الأودية في العين ووادي السيجي، ووادي مي بالفجيرة، ووادي البيح برأس الخيمة، وعدد من الأودية والشعاب.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في منطقة البطين بأبوظبي، والفقع، والخضر، بالعين، وطريق أبوظبي العين، وشاطئ الراحة، وغنتوت.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومصفح، والشوامخ، والسمحة.

بينما كانت أمطار غزيرة، على الهير، وناهل بالعين، على جميرا، وشارع الشيخ مكتوم بن راشد، وحتا بدبي، ومناطق متفرقة بدبي، وعلى حتا، وعلى مليحة، ومناطق متفرقة من إمارة الشارقة، وعلى الحنية بالفجيرة، والغيل وأذن، والساعدي، والحمرانية برأس الخيمة.

أوضح المركز الوطني للأرصاد، وفقاً للنشرة الجوية الصادرة، استمرار الطقس غير المستقر، ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح اليوم 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج وشديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان، حيث تشهد الدولة طقساً غير مستقر، لامتداد منخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً بوجه عام وغائم، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى25 تصل40كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط، يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.