"الأرصاد" يكشف تفاصيل الحالة الجوية في الساعات المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني للأرصاد، إن البلاد ستشهد حتى بعد ظهر اليوم، سحباً ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف أن تكونات السحب ستستمر في المناطق الغربية باتجاه الداخل، من عصر اليوم وحتى صباح غد الأربعاء، حيث تزداد كميات السحب الركامية وتهطل أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأوضح المركز: "اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى ظهره، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية مصحوبة بسقوط أمطار ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر اليوم نفسه".

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مضيفاً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيواصل موافاة الجمهور بآخر المستجدات.