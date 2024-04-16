"تعليم": فتح باب التسجيل للفترة الثانية للمواطنين في المدارس الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فتح باب التسجيل في الفترة الثانية للطلبة للمواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 وذلك لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم 18 أبريل الجاري 2024 ولغاية 3 مايو المقبل 2024.

ويستهدف التسجيل الطلبة الملتحقين لأول مرة والراغبين بالانتقال من المدارس الخاصة داخل الدولة والمنتقلين من مدارس خارج الدولة.

وأكدت المؤسسة ضرورة الالتزام بالتسجيل خلال الفترة المعلنة لتمكينها من التخطيط المسبق لعملياتها وتنفيذها بكل كفاءة ورفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي القادم، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير الجودة بما يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

ولفتت إلى أهمية اختيار المدرسة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب عند عملية التسجيل، إلى جانب الالتزام بشروط التسجيل للمسارات التعليمية المتاحة على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التسجيل متاح عبر موقعها وتطبيقها الذكي ومؤكدة ضرورة تحديث بيانات الهوية الرقمية للاستفادة من خدماتها.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى توفير بيانات ووثائق دقيقة لإنجاز عملية التسجيل، لافتةً إلى ضرورة متابعة ولي الأمر طلب التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني، وتوفير أية مرفقات أو مستندات يحتاجها استكمال المعاملة.