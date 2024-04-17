تمديد الدراسة عن بُعد لجميع المدارس في أبوظبي يومي الخميس والجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تمديد نظام الدراسة عن بُعد لجميع المدارس في إمارة أبوظبي ليومي الخميس والجمعة 18 و19 إبريل 2024».

امير السيد

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