الامارات | إجراءات بسيطة لحصول العامل في القطاع الخاص على "شهادة التدرج الوظيفي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه يمكن للعامل في شركات القطاع الخاص الحصول على التدرج الوظيفي (شهادة خبرة)، من خلال التقديم عبر تطبيق ذكي وبخطوات سهلة وبسيطة.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حساباتها بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي، خطوات وطريقة استلام شهادة الخبرة، والتي تتضمن التسجيل في تطبيق الوزارة، والدخول من خلال قائمة الخدمات "عرض الكل" إلى خدمة "شهادة التدرج الوظيفي"، ومن ثم تظهر الشهادة متضمنة بيانات الشخص وجهة عمله وتاريخ بدء ونهاية عقد العمل.

وتتيح الوزارة للعامل الحصول على نسخة إلكترونية من "شهادة التدرج الوظيفي" أو شهادة الخبرة، عبر بريده الإلكتروني. وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة في إطار تنظيم سوق العمل.

وأطلقت الوزارة هذه الخدمة دعماً للعاملين في جهات القطاع الخاص، وتسهيلاً لإجراءات حصولهم على شهادات خبرة التي تعد جهات العمل أحد مسوغات التعيين فيه.