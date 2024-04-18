الامارات | "الحمدلله على نعمة الإمارات" يجتاح "إكس".. "ما أعظم أن تعيش في دولة تمنحك الأمان بكل الظروف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاح وسم #الحمدلله_على_نعمة_الإمارات منصة "إكس"، وتفاعل معه آلاف المتابعين من مواطنين ومقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد عودة الحياة إلى شكلها الطبيعي من بعد تعرض البلاد لظروف جوية استثنائية، وسقوط أمطار غير مسبوقة.

وعبر المتابعون، من خلال الوسم، عن امتنانهم وفخرهم لتواجدهم في دولة الإمارات التي تشعرهم بالأمن والأمان في كل الظروف ولا سيما الاستثنائية منها.

وأكد المتابعون على أنه مع كل تحدٍ جديد تمر به البلاد، يزداد شعورهم بقيمتهم الإنسانية، والذي تعززه لديهم الدولة من خلال تعاطيها مع الأزمات وتعزيز جهودها لمنح جميع المتواجدين على أرض الإمارات شعور الأمن والأمان والطمأنينة، والتأكيد على أن الإنسان وسلامته يأتيان في الدرجة الأولى دائما. فقال أحدهم: "الإمارات أرض طيبة، يشعر الفرد فيها بقيمته كإنسان، يشعر بالأمان حتى في وقت الأزمات، وأهل هذه الأرض "ينحطون على الجرح يبرى"، وتنافسهم للمساعدة والنجدة أحد أسرار نجاح هذا الوطن، اللهم احفظ الإمارات وشيوخها وأهلها الطيبين.. الحمدلله على نعمة الإمارات".

وأشاد متابعون بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها جميع مؤسسات الدولة، للتعافي من آثار المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد، لإعادة الحياة إلى شكلها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، فقال أحدهم: "التعاون و الجهود اللي شفناها بأفعال الكل، كل يوم يوضحون لنا اكثر ان لو مرينا بموقف صعب نحن مب ضايعين بعد الله ثم دولتنا وشعبنا ومن الفيديوهات اللي شفناها زرعوا فقلوبنا الفخر والطمأنينه، الحمدلله على نعمة الامارات والأمن والأمان".

وقال آخر: "الحمدلله على نعمة الامارات.. 240 مم والشوارع مفتوحة وكل شي تمام ورجعت البلاد خلال 48 ساعة الى حالتها الطبيعية و كل شي تمام الحمدلله رب العالمين".

ووصف متابعون تعامل دولة الإمارات مع تبعات المنخفض الجوي بـ "الاحترافي"، مشيرين إلى أن قليل من الدول يمكنها التعامل بهذه الحرفية مع هذا النوع من المنخفضات القوية، فقالت إحدى المتابعات: "في أي دولة تحدث المنخفضات الجوية القوية.. ولكن في الإمارات، هناك تعامل احترافي بعد كل حالة لا تستطيع الكثير من الدول التعامل مثله".

وأشار متابعون إلى أن دولة الإمارات هي دولة التحديات، وأنها تثبت في كل مرة أنها محط أنظار العالم، وأنها تصنع المستحيل لتبقى في المرتبة الأولى، فقال أحدهم: "دولة الامارات وطن التحديات ولد اللامستحيل، والحمدلله الامارات محط انظار العالم في كل شيء وستبقى في المرتبة الأولى.. الحمدلله على نعمة الامارات".

وشكر متابعون دولة الإمارات وحكامها، وإدارتها الرشيدة، كما شكروا جميع الجهات المعنية بمعالجة آثار المنخفض، وجميع من ساهم بعودة الحياة إلى شكلها الطبيعي في أقل من 48 ساعة، وعبروا عن اعجابهم بروح المساعدة الظاهرة، والتنافس لتلبية احتياجات المتضررين، والإنسانية العالية التي بدت في مواقف كثيرة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

فقال أحد المتابعين: "وطن يبذل جهودا جبارة من أجل سلامة أبنائه.. وحكومة تسخر كل امكانياتها لسلامة شعبها وسكانها.. الله يحفظ بلادنا ويبعد عنها كل مكروه.. شكرا حكامنا على إدارتكم الرشيدة، وكل الشكر للجهات المختصة، والحمدلله على نعمة الإمارات".

من جانبهم قام متابعون بنشر مقاطع فيديو تظهر معالجة آثار المنخفض وعودة الحياة إلى طبيعتها، وانسيابية الحركة في مناطق وشوارع مختلفة من الدولة.