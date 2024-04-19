أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.