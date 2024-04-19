الامارات | "الأرصاد": توقّعات بهطول أمطار خفيفة إلى غزيرة على الدولة حتى "الثلاثاء"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً شرقاً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/ س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأحد يكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/ س، تصل إلى 30 كم/ س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، ويتحوّل إلى غائم غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة آخر الليل، منوهاً بحدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/ س على البحر الذي يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم أحيانا، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، مشيراً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الساحلية.