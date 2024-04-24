بتوجيهات حميد بن راشد.. ولي عهد عجمان يأمر بحصر آثار الحالة الجوية في مناطق الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مكتب شؤون المواطنين، والجهات المعنية في الإمارة، بالعمل على حصر وتقييم التأثيرات السالبة للحالة الجوية التي شهدتها الإمارة، خلال الأسبوع الماضي، والعمل على الحدّ منها وسرعة التعافي من آثارها على الصعد كافة، الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وغيرها، وبما يسهم في استعادة أنظمة العمل في الإمارة كافة على أكمل وجه.

وأمر سمو ولي عهد عجمان جميع الجهات المختصة في مكتب شؤون المواطنين، بالعمل على تفقد المناطق المتضررة كافة، وحصر الحالات الإنسانية التي تضررت جراء الحالة الجوية، وذلك تمهيداً لمعالجتها وتوفيق أوضاعها، كلٌ بحسب الحالة المحددة، ما يعزز جهود تلافي الآثار وعودة الحياة الطبيعية والطمأنينة للأسر والعائلات في الإمارة، وحلّ التحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالعمل الكبير الذي قامت به جميع الجهات في الإمارة منذ بدء الحالة الجوية، وبالجهود التي بذلتها وتبذلها مختلف الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفئات المتطوعين، للوقوف على ما خلفته الحالة الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت، مشيراً سموه إلى أن العمل متواصل في كل المواقع لمساعدة المتضررين.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان، أن المكتب يعمل على قدمٍ وساق لتنفيذ أمر سمو ولي عهد عجمان، الذي يعزز سبّل الحياة الكريمة، ويؤكد على توفير أفضل الحلول للأسر المواطنة، والتقليل بدرجة كبيرة من تداعيات الحالة الجوية التي مرت بالإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن المكتب باشر العمل الفوري في حصر وتقييم ودراسة الحالات كافة في المناطق المتأثرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي تضمن التخفيف من الآثار وتيسير شؤون حياة المواطنين، مشيداً بالجهود المتواصلة من قبل الجهات المعنية لإنجاز الأعمال، وتوفيق الأوضاع في أسرع وقت ممكن.