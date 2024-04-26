حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين بمجلس مدينة السلع

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة وتوفير سبل الاستقرار والحياة الكريمة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

من ناحية أخرى، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المواطن سعيد سيف الحديلي المنصوري، وذلك في منزله بمدينة السلع.

ورحب المواطن بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن سعادته وأسرته وفرحة أهالي المنطقة بهذه الزيارة وتشريفه لهم، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة دليل على تأصيل مبادئ التواصل والتلاحم التي عرف بها مجتمع دولة الإمارات والتي تحكم العلاقة النبيلة بين القيادة والشعب والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

من جهتهم، أعرب أهالي السلع عن سعادتهم وترحيبهم البالغين بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، شاكرين اهتمام ورعاية سموه وتوفير سبل الأمان والحياة الكريمة لهم في ظل مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، وحرص سموه على التواصل الدائم معهم.

حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.