ملكة ولاية باهانج وقرقاش يشهدان العرض السينمائي الأول لفيلم «الأطفال في الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شهدت صاحبة السمو الملكي عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، بنت المرحوم سلطان إسكندر حاج، ملكة ولاية باهانج الماليزية، العرض السينمائي الأول لفيلم «الأطفال في الإمارات»، وذلك في مسرح المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمقره بأبوظبي.

كما شهد العرض معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من المسؤولين والأطفال.

ويسلط الفيلم الضوء على الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لضمان تحقيق حقوق الطفل، وتلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والاجتماعية، في بيئة تعزز تطورهم الكامل، وتمكنهم من الإبداع والابتكار.

ويعرض الفيلم «الأطفال في الإمارات» قصصاً حياتية ملهمة لأطفال تجسد بيئتهم التي تعزز تطورهم الكامل، وتسهم في صقل مهاراتهم وشخصياتهم، وتبرز جهود الدولة في تنميتهم، وتقدم نظرة شاملة في تطوير قدرات الأطفال الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية.

ويبين الفيلم «الأطفال في الإمارات» رؤية عميقة واستنباطية لكيفية إدماج الإمارات للمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن فيلم «الأطفال في الإمارات» يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات في سبيل تعزيز حقوق الأطفال وتنمية مهاراتهم، وهذا العمل يعكس التزامنا العميق بخلق بيئة آمنة ومحفزة تضمن لكل طفل في الإمارات النمو والتطور في جميع الجوانب الحيوية، مؤكدةً أن الاستثمار في الطفولة هو الأساس لمستقبل مستدام، ونسعى جاهدين لتوفير جميع الحقوق والفرص التي تعزز من قدرات أطفالنا، وتشجعهم على استكشاف إمكاناتهم الكاملة.

أنتج الفيلم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإشراف عام من الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، وإخراج الفنانة عائشة الزعابي، وشارك في الفيلم مجموعة من الأطفال هم: سارة المهيري، وهند السويدي، وموزة السويدي، وشوق طارق، ومزنة المنصوري، وأحمد الموسوي، وزينب طارق، ويوسف البلوشي، وعلي حميد اللوغاني.