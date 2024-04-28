الامارات | الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى الإمارات، أمس، الدفعة الـ16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وهي تضم 25 طفلاً ممن يحتاجون إلى العلاج والرعاية الطبية، إضافة إلى 51 مرافقاً لهم من عائلاتهم.

وعقب هبوط الطائرة، التي أقلتهم من مطار العريش المصري، في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية، مقر إقامتهم.

وتأتي المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، في مستشفيات الدولة.

وستقدم المستشفيات في الإمارات للمصابين ولمرضى السرطان أعلى مستويات الرعاية الصحية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وأعرب ذوو المرضى والجرحى، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أنها تشكل نموذجاً متفرّداً للتضامن والتعاضد بين الدول الشقيقة. وأكدوا أن دولة الإمارات كانت ولاتزال السبّاقة في مد يد العون والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني، ومساندته في الظروف كافة، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوّعية التي قدمت الرعاية والدعم الكامل لهم. وسارعت دولة الإمارات، منذ بدء الأزمة في قطاع غزة، إلى تقديم كل أشكال المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية. وعززت الدولة جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع، بسعة أكثر من 150 سريراً. كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ100 سرير، ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبراً وصيدلية ومستودعات طبية.