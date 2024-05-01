هزاع بن زايد ينعى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولآل نهيان وأهل الإمارات برحيل المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. كان الفقيد الكبير قامة وطنية ومثالاً في القيادة والعطاء في سبيل تقدم الوطن ورفعته، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته».