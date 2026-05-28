إقبال واسع على وجهات رأس الخيمة السياحية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت المواقع السياحية في رأس الخيمة، خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك إقبالاً لافتاً من الزوّار والعائلات الذين حرصوا على قضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة، حيث امتلأت الحدائق والمتنزهات والمعالم السياحية بالحركة والنشاط، في مشهد عكس أجواء الفرح والبهجة التي تصاحب العيد.

واستعدّت الجهات المختصة في رأس الخيمة مبكراً لاستقبال زوّار عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطط تنظيمية وخدمية متكاملة شملت تهيئة المواقع السياحية والحدائق والشواطئ، إلى جانب تكثيف الفرق الميدانية لضمان انسيابية الحركة وتوفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للزوّار، كما جرى توفير مرافق وخدمات متنوعة تسهم في تقديم تجربة ترفيهية مميزة خلال إجازة العيد.

وشهدت الحدائق العامة في رأس الخيمة إقبالاً واسعاً من العائلات والأطفال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تحوّلت إلى وجهات مفضلة لقضاء أوقات الترفيه والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، وازدانت الحدائق بالحركة والحيوية مع توافد الزوّار منذ ساعات الصباح، فيما وفّرت المساحات الخضراء ومناطق الألعاب والخدمات المتنوعة أجواءً مناسبة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة خلال عطلة العيد.

ونفذت الجهات المختصّة أعمال صيانة وسط تجهيز شامل للمرافق العامة ومناطق الألعاب والمساحات الخضراء، كما جرى تكثيف فرق النظافة والرقابة وتوفير الخدمات اللازمة لضمان راحة الزوّار وسلامتهم، بما يهيئ أجواءً مناسبة للعائلات والأطفال لقضاء أوقات ممتعة وسط بيئة منظمة وآمنة.