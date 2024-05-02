الامارات | جائزتان عالميتان في الحوكمة لجمارك دبي من مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتويجاً لتميزها في مجال الحوكمة، حصدت جمارك دبي جائزتين من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها سنوياً مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه"، وفازت الدائرة بجائزة تميز الحوكمة العالمية في مبادرات المسؤولية المجتمعية، وجائزة دعم الحوكمة العالمية المتميزة والالتزام بالحوكمة المؤسسية، وذلك بعد عمليات تدقيق شاملة أجرتها مؤسسة كامبريدج لضمان امتثال الدائرة لأرقى المعايير الدولية، حيث شهدت جوائز هذا العام منافسة كبرى بين المؤسسات والهيئات المشاركة من مختلف دول العالم، وتم تسليم الجوائز خلال حفل نظمته المؤسسة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وتهدف مبادرة "مؤسسة كامبردج" ، جوائز الحوكمة) 3G Global Good Governance) إلى الاحتفاء بالتميز في الحوكمة والالتزام بالمسؤولية المجتمعية في ثلاث قطاعات رئيسية هي الحكومة، السياسة، وقطاع الشركات، وتتميز الجوائز بتقدير جهود تطبيق الممارسات والبرامج والمشاريع المبتكرة التي تعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، ورشحت لجنة جوائز 3G أكثر من 1000 مؤسسة وفرد من القطاع العام والشركات والقطاع المجتمعي والخيري، لجوائز عام 2024 حيث تم اختيار الفائزين بعد تقييم مفصل ومنافسات قوية.

وأعرب خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، عن سعادته بالفوز بالجوائز العالمية الرائدة في مجال الحوكمة، مؤكداً أن جمارك دبي تعمل وفق رؤية وتوجيهات حكومة دبي بضرورة تطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ضمن منظومة العمل الحكومي، حيث تجري الدائرة مقارنات مرجعية بصفة مستمرة لضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في كافة قطاعات العمل الجمركي وذلك من خلال منظومة شاملة من العمل المؤسسي المتكامل، كما تحرص الدائرة على تطبيق منهجيات متطورة في المسؤولية المجتمعية و تعزيز قيمها في المجتمع عبر سلسلة متواصلة من المبادرات المبتكرة، حيث حازت جمارك دبي العديد من الجوائز المرموقة في المسؤولية المجتمعية منها جائزة أفضل تميز بيئي القمة العالمية للمسؤولية الاجتماعية ، جائزة الطاووس الذهبي للاستدامة العالمية ،و جائزة أفضل الممارسات الدولية التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة.

من جانبها قالت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي: إن هذه الجوائز تؤكد التزام جمارك دبي بأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بخدماتها الجمركية الذكية والوصول بها إلى أعلى مستويات الجودة ، الكفاءة ، والاعتمادية في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تصبح الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، ونتيجة لتطبيقها أعلى معايير ومبادئ الحوكمة ، حصلت جمارك دبي خلال العام الجاري على شهادة آيزو إدارة الحوكمة ISO 37000:2021 ، ليصل إجمالي عدد المواصفات المطبقة في الدائرة إلى 17 مواصفة مايؤكد ريادتها في تطبيق أفضل الممارسات.