الامارات | "الفارس الشهم 3" تحذر من روابط وهمية لتسجيل المستفيدين من العمليات الإغاثية في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة أنها لم تنشر أي من الروابط لتسجيل المستفيدين من عملياتها الإغاثية بعنوان / تراحم من أجل غزة وتنوه إلى عدم التعاطي معها حرصاً على سلامـــــة البيانــــات الشخصيــــة للمحتاجيــــن

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