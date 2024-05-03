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الامارات | "الفارس الشهم 3" تحذر من روابط وهمية لتسجيل المستفيدين من العمليات الإغاثية في غزة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة أنها لم تنشر أي من الروابط لتسجيل المستفيدين من عملياتها الإغاثية بعنوان / تراحم من أجل غزة وتنوه إلى عدم التعاطي معها حرصاً على سلامـــــة البيانــــات الشخصيــــة للمحتاجيــــن

وتابعت: لمتابعة مشاريــع وبرامــج العمليـة عبر منصاتها الرسمية وموقعها الرسمي http://alfaresalshahm.com

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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